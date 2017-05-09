http://7info.ru/news/world/rebenok_pohischennyj_v_rostovskoj_oblasti_najden_v_sosednem_regione/
Ребенок, похищенный в Ростовской области, найден в соседнем регионе
Мир 122
Трехлетний ребенок, похищенный сутками ранее в Ростовской области, найден живым, сообщают
РИА Новости со ссылкой на региональное СУ СК РФ.
Ранее сообщалось, что
в городе Морозовске Ростовской области посреди белого дня неизвестные украли трехлетнего ребенка . К поискам мальчика были привлечены наиболее опытные следователи и полицейские.
Ребенок, похищенный в Ростовской области, найден в соседнем регионе
Мир 122
Подозреваемые в похищении трехлетнего мальчика задержаны в Волгоградской области
Трехлетний ребенок, похищенный сутками ранее в Ростовской области, найден живым, сообщают
Злоумышленники успели вывезти ребенка в Волгоградскую область, где и были задержаны.
Ранее сообщалось, что