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http://7info.ru/news/world/rebenok_pohischennyj_v_rostovskoj_oblasti_najden_v_sosednem_regione/

Ребенок, похищенный в Ростовской области, найден в соседнем регионе
Подозреваемые в похищении трехлетнего мальчика задержаны в Волгоградской области

Мир   122

Трехлетний ребенок, похищенный сутками ранее в Ростовской области, найден живым, сообщают РИА Новости со ссылкой на региональное СУ СК РФ.

Злоумышленники успели вывезти ребенка в Волгоградскую область, где и были задержаны.

Ранее сообщалось, что в городе Морозовске Ростовской области посреди белого дня неизвестные украли трехлетнего ребенка . К поискам мальчика были привлечены наиболее опытные следователи и полицейские.