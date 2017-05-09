Ребенок, похищенный в Ростовской области, найден в соседнем регионе

Подозреваемые в похищении трехлетнего мальчика задержаны в Волгоградской области

Мир

Трехлетний ребенок, похищенный сутками ранее в Ростовской области, найден живым, сообщают РИА Новости со ссылкой на региональное СУ СК РФ.

Злоумышленники успели вывезти ребенка в Волгоградскую область, где и были задержаны.