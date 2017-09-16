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http://7info.ru/news/world/razrabotana_universalnaja_vakcina_ot_grippa_minzdrav/

Разработана универсальная вакцина от гриппа – Минздрав
В ведомстве сообщили, что российскими учеными создана универсальная вакцина против всех штаммов вируса А и ряда штаммов птичьего гриппа

Мир   118

Глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила о создании универсальной вакцины от гриппа, сообщает ТАСС.

По словам министра, новая разработка российских ученых способна бороться со всеми штаммами вируса А, а также рядом штаммов птичьего и других видов гриппа.

При этом по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в приближающемся зимнем сезоне наиболее активными будут три штамма болезни. Причем один из них ранее не был распространен, из-за чего жители северной части Земли еще не выработали к нему иммунитет.

 