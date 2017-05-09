Прошедший День Победы в Москве признан самым холодным за историю праздника

Днем 9 мая столбик столичных термометров не поднимался выше 3,9 градусов

Мир

В 2017 году День Победы выдался самым холодным за 72 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России. Днем 9 мая в Москве столбик термометра не поднимался выше 3,9 градусов.

«Это самый холодный День Победы, начиная с 1945 года. Тогда 9 мая воздух прогрелся до плюс 7,6 градусов, а самым холодным День Победы оказался в 1988 году, когда столбики термометров показали всего 6,5 градуса выше нуля», – добавляют в ведомстве.

Между тем, самым холодным в истории 9 мая было в далеком 1918 году – тогда в столице была зафиксирована минусовая температура.