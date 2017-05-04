Прогулка по-челябински: женщина свесила ребенка с балкона второго этажа

Малыш держался только за руки и небольшой балконный выступ

Мир

В Челябинске местные жители увидели необычный и опасный вариант прогулок с детьми. Женщина, стоявшая на балконе второго этажа одного из домов, перекинула маленького ребенка через перила, сообщает 31TV.RU .

Малыш держался только за руки женщины и опирался ножками на небольшой выступ балкона.

Фото, опубликованное в социальной сети «ВКонтакте», вызвало шквал комментариев и негативных эмоций. Пользователи поражаются безответственности и жестокости женщины. «Такую информацию нужно передать в надлежащие органы, может, этим Вы спасете жизнь ребенку, кто знает, может, в следующий раз кинет», – пишут в комментариях.