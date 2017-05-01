Принц Дубая объявил о создании нового шрифта в Microsoft

Разработка будет доступна пользователям на 23 языках мира

Мир

Принц Дубая Мохаммед бен Рашида Мактума сообщил о разработке нового шрифта для Microsoft, пишет ВладТайм .

Новый шрифт Dubai Font будет доступен на 23 языках. Как только он будет внедрен в программу, им смогут пользоваться правительственные учреждения в специальной корреспонденции.

Пока информация обо всех характеристиках нового шрифта не разглашается. Известно, что Dubai Font будет удобен как для чтения, так и для набора текстов.

По словам принца Мохаммеда, Дубай позиционирует себя как активно развивающийся центр по разработке новых технологий, так как в городе созданы все условия для инновационных исследований.