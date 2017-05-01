http://7info.ru/news/world/princ_dubaja_objavil_o_sozdanii_novogo_shrifta_v_microsoft/
Принц Дубая объявил о создании нового шрифта в Microsoft
Мир 116
Принц Дубая Мохаммед бен Рашида Мактума сообщил о разработке нового шрифта для Microsoft, пишет
ВладТайм .
Принц Дубая объявил о создании нового шрифта в Microsoft
Мир 116
Разработка будет доступна пользователям на 23 языках мира
Принц Дубая Мохаммед бен Рашида Мактума сообщил о разработке нового шрифта для Microsoft, пишет
Новый шрифт Dubai Font будет доступен на 23 языках. Как только он будет внедрен в программу, им смогут пользоваться правительственные учреждения в специальной корреспонденции.
Пока информация обо всех характеристиках нового шрифта не разглашается. Известно, что Dubai Font будет удобен как для чтения, так и для набора текстов.
По словам принца Мохаммеда, Дубай позиционирует себя как активно развивающийся центр по разработке новых технологий, так как в городе созданы все условия для инновационных исследований.