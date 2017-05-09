Повисшая на ЛЭП парашютистка попала на видео

После столкновения пострадавшая висит на проводах несколько секунд, а затем падает на землю

Мир

В Сети появилась видеозапись, на которой запечатлен момент столкновения парашютистки и проводов линии электропередач, сообщают РИА Новости.

На записи видно, как парашютистка налетает на линию электропередач, и тут же происходит яркая вспышка. После столкновения пострадавшая висит на проводах несколько секунд, а затем падает на землю. Там к ней подбегают люди, пытаясь оказать первую помощь.

По данным СМИ, инцидент произошел с военнослужащей на Шри-Ланке. Женщина получила ожоги, но в целом ее жизнь находится в безопасности.