После 30 лет человеку сложнее уснуть – ученые

Исследователи утверждают, что чем старше становится человек, тем чаще возникают проблемы со сном

Мир

После достижения 30-летнего возраста многие люди начинают сталкиваться с проблемами со сном. Это вызвано начинающимся старением организма, пишут АН.

В ходе специального эксперимента ученые из Беркли установили, что у пожилых людей происходит расстройство сна из-за ряда физиологических изменений, связанных со старением. Причем у мужчин ухудшение сна встречается чаще, чем у женщин.

В такой ситуации сложно чем-то помочь, отмечают ученые. Однако есть несколько правил, позволяющих сохранить здоровый сон. Нужно стараться засыпать и просыпаться примерно в одно и то же время. Кроме того, не следует отправлять на боковую слишком рано – организм должен устать за день, тогда сон будет крепче.