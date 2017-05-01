Пользователи смартфонов все реже меняют Android на iPhone

К таким выводам пришли эксперты мобильных устройств в преддверии выхода iPhone 8

Мир

Владельцы смартфонов все реже переходят с платформы Android на iPhone, пишет 3Dnews.ru.

Для сравнения аналитики приводят такие цифры: в случае с iPhone 6s и 6s Plus процент отказа от Android в пользу «яблочных» моделей составлял 26%, тогда как более поздние iPhone 7 и iPhone 7 Plus предпочли лишь 10% пользователей Android.

При этом «семерка» продается ничуть не хуже шестого iPhone. Значит, заключают эксперты, от iPhone 7 и iPhone 7 Plus отказались лишь те, кто решил получить кардинально новый опыт от использования своего нового гаджета.