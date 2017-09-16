Полуголый пенсионер лазил по балконам жилого дома в Тюмени

Спуститься на землю ему помогли сотрудники МЧС

Мир

Сегодня днем в Тюмени прохожие были свидетелями странного инцидента. По балконам многоэтажного жилого дома лазил полуголый пожилой мужчина, сообщает iReactor.

Как рассказывают очевидцы, обнаженный пенсионер дополз до крыши магазина, расположенного на первом этаже здания, после чего исчез из виду.

Однако через какое-то время к дому прибыла бригада спасателей, после чего сотрудники МЧС помогли странному мужчине спуститься на землю.

Причины столь необычного поступка тюменского пенсионера остаются неизвестными.