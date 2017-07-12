Под Тверью «упал» воздушный шар

Местные жители прибыли на место приземления для оказания помощи пассажирам летательного аппарата

Мир

Жители тверского поселка Красное Знамя оказались напуганы появлением воздушного шара, практически упавшего на окраину населенного пункта вечером 11 июля, сообщает ТверьГрад.

Приземление летательного аппарата было столь стремительным, что местные жители тут же бросились на поле для оказания помощи пассажирам.

Правда, на месте выяснилось, что воздушный шар приземлился вполне успешно. На его борту находилась влюбленная пара – молодые люди совершали романтическое воздушное путешествие.

Фото, видео: ТверьГрад