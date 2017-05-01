Под Тюменью в результате пожара погибли женщина и ребенок

Трагедия произошла рано утром 1 мая

Мир

В садовом некоммерческом товариществе «Плодовое» под Тюменью сегодня утром произошла трагедия. На пожаре, начавшемся в одном из домов мансардного типа, погибли женщина и ребенок, пишет Правда жизни.

Как сообщают в региональном МЧС, сигнал о возгорании поступил в 06:42 утра 1 мая, пожарные прибыли на место ЧП через 10 минут.

Пожар был потушен менее чем за полчаса. В сгоревшем доме обнаружены тела женщины и ребенка.

По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность системы печного отопления.