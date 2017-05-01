http://7info.ru/news/world/pod_tjumenju_v_rezultate_pozhara_pogibli_zhenschina_i_rebenok/
Под Тюменью в результате пожара погибли женщина и ребенок
Мир 151
В садовом некоммерческом товариществе «Плодовое» под Тюменью сегодня утром произошла трагедия. На пожаре, начавшемся в одном из домов мансардного типа, погибли женщина и ребенок, пишет
Правда жизни.
Под Тюменью в результате пожара погибли женщина и ребенок
Мир 151
Трагедия произошла рано утром 1 мая
В садовом некоммерческом товариществе «Плодовое» под Тюменью сегодня утром произошла трагедия. На пожаре, начавшемся в одном из домов мансардного типа, погибли женщина и ребенок, пишет
Как сообщают в региональном МЧС, сигнал о возгорании поступил в 06:42 утра 1 мая, пожарные прибыли на место ЧП через 10 минут.
Пожар был потушен менее чем за полчаса. В сгоревшем доме обнаружены тела женщины и ребенка.
По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность системы печного отопления.