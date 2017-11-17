Под Пермью перевернулась «скорая» с восьмью тяжелобольными пациентами, есть пострадавшие

Больных с почечной недостаточностью везли на процедуру гемодиализа в Чайковский

Мир

В Куединском районе Пермского края перевернулся автомобиль скорой медицинской помощи с восьмью тяжелобольными пациентами на борту, сообщает АиФ Пермь.

ДТП произошло днем 17 ноября.

Автомобиль УАЗ опрокинулся около села Большая Уса. В момент аварии в салоне «неотложки» находились восемь пассажиров, страдающих от почечной недостаточности, и водитель. Больных везли в город Чайковский на процедуру гемодиализа.

По информации регионального ГИБДД, пострадали три человека.

Как сообщили в краевом Минздраве, их травмы незначительны – ушибы и ссадины. С места аварии пациентов увезли в Куеду, откуда организовали отправку в Чайковский для прохождения необходимых процедур.