http://7info.ru/news/world/pjanyj_muzhchina_streljal_iz_avtomata_na_ulice_v_naberezhnyh_chelnah_video/
Пьяный мужчина стрелял из автомата на улице в Набережных Челнах (видео)
Мир 140
Минувшей ночью жители одного из микрорайонов Набережных Челнов услышали звуки стрельбы. Автоматные очереди следовали одна за другой, пишет
Вечерняя Казань.
Пьяный мужчина стрелял из автомата на улице в Набережных Челнах (видео)
Мир 140
Залпы боевого оружия разбудили местных жителей
Минувшей ночью жители одного из микрорайонов Набережных Челнов услышали звуки стрельбы. Автоматные очереди следовали одна за другой, пишет
Позднее в сети было опубликовано видео, которое прояснило ночной инцидент. Нетрезвый мужчина с автоматом в руках под одобрительные крики друзей один за другим выпустил автоматные залпы в ночное небо.
Видео: youtube.com