Пьяный мужчина стрелял из автомата на улице в Набережных Челнах (видео)

Залпы боевого оружия разбудили местных жителей

Мир

Минувшей ночью жители одного из микрорайонов Набережных Челнов услышали звуки стрельбы. Автоматные очереди следовали одна за другой, пишет Вечерняя Казань.

Позднее в сети было опубликовано видео, которое прояснило ночной инцидент. Нетрезвый мужчина с автоматом в руках под одобрительные крики друзей один за другим выпустил автоматные залпы в ночное небо.

Видео: youtube.com