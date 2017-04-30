http://7info.ru/news/world/pivo_obezbolivaet_luchshe_paracetamola_uchenye/
Пиво обезболивает лучше парацетамола – ученые
Мир 125
Британские ученые провели специальное исследование, результаты которого показали – пиво может быть эффективным обезболивающим средством, пишет
Экономика сегодня.
Пиво обезболивает лучше парацетамола – ученые
Мир 125
Сотрудники Гринвичского университета выявили обезболивающие свойства пенного напитка
Британские ученые провели специальное исследование, результаты которого показали – пиво может быть эффективным обезболивающим средством, пишет
Эксперимент показал, что пиво имеет в разы большее болеутоляющее воздействие на организм, чем, например, парацетамол. Причина в том, что алкоголь снижает порог болевой чувствительности.
Однако ученые отмечают, что обезболивающий эффект от пива очень быстро проходит, а вредное воздействие пенного напитка на организм при этом ничуть не ослабевает.