Пиво обезболивает лучше парацетамола – ученые

Сотрудники Гринвичского университета выявили обезболивающие свойства пенного напитка

Мир

Британские ученые провели специальное исследование, результаты которого показали – пиво может быть эффективным обезболивающим средством, пишет Экономика сегодня.

Эксперимент показал, что пиво имеет в разы большее болеутоляющее воздействие на организм, чем, например, парацетамол. Причина в том, что алкоголь снижает порог болевой чувствительности.

Однако ученые отмечают, что обезболивающий эффект от пива очень быстро проходит, а вредное воздействие пенного напитка на организм при этом ничуть не ослабевает.