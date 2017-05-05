Песчаная буря парализовала работу аэропорта Пекина

Отменено почти 100 рейсов, жителям столицы Китая рекомендуют не находиться на открытых пространствах

Мир

5 мая столицу Китая накрыла песчаная буря. Из-за практически нулевой видимости отменены 92 рейса из международного аэропорта Шоуду, сообщают Народные новости.

Песчаное облако накрыло Пекин в четверг, 4 мая. Уже тогда было отменено порядка 120 авиарейсов. Проблемы с авиасообщением продолжились и ночью, вследствие чего самолеты из Гуанчжоу и Новосибирска не смогли приземлиться в аэропорту Пекина.

Власти города ввели режим повышенной экологической опасности. Жителям Пекина рекомендуют носить маски с фильтрами и не находиться на открытых пространствах.