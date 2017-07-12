http://7info.ru/news/world/perevernuvshajasja_fura_paralizovala_dvizhenie_na_trasse_perm-krasnokamsk_foto/
Перевернувшаяся фура парализовала движение на трассе Пермь-Краснокамск (фото)
Мир 90
12 июля около 19 часов вечера на трассе Пермь-Краснокамск перевернулась фура, сообщает
Пермь Открытая.
Перевернувшаяся фура парализовала движение на трассе Пермь-Краснокамск (фото)
Мир 90
Грузовик перевернулся на Западном обходе Перми около 19 часов вечера
12 июля около 19 часов вечера на трассе Пермь-Краснокамск перевернулась фура, сообщает
По информации очевидцев, ДТП произошло на Западном обходе краевой столицы.
Информации о пострадавших и причинах случившегося пока не поступало. Известно, что в результате инцидента движение по трассе было затруднено.
Фото: vk.com/rus_crime_perm