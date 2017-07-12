Перевернувшаяся фура парализовала движение на трассе Пермь-Краснокамск (фото)

Грузовик перевернулся на Западном обходе Перми около 19 часов вечера

Мир

12 июля около 19 часов вечера на трассе Пермь-Краснокамск перевернулась фура, сообщает Пермь Открытая.

По информации очевидцев, ДТП произошло на Западном обходе краевой столицы.

Информации о пострадавших и причинах случившегося пока не поступало. Известно, что в результате инцидента движение по трассе было затруднено.

Фото: vk.com/rus_crime_perm