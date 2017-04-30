Пенсионерка из Омска помогла полицейским найти украденную коляску

Бдительная соседка помогла стражам правопорядка выйти на след злоумышленницы

Мир

Пенсионерка из Омска помогла полицейским задержать похитительницу детской коляски и вернуть ее хозяевам, пишет РИА Омск Информ.

Ранее в отделение полиции обратилась местная жительница с заявлением о краже детской коляски стоимостью 3500 рублей, пропавшей из подъезда дома.

На верный след полицейских вывела соседка потерпевшей. Пенсионерка рассказала, что к другой ее соседке часто приходит в гости родственница, злоупотребляющая алкоголем. Так было и в день совершения кражи.

Похищенную коляску и саму 33-летнюю злоумышленницу полицейские нашли в одном из частных домовладений Омска. Коляска была спрятана за диваном, на котором и спала виновница пропажи.

За кражу детской коляски омичке грозит до двух лет лишения свободы.