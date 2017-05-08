Палестинец, объявивший голодовку в израильской тюрьме, застукан за поеданием конфет

Ранее лидера голодующих застали за поглощением печенья

Мир

Управлением тюрем Израиля опубликована видеозапись, на которой один из палестинских заключенных, объявивших голодовку, ест конфеты, пишет Экономика Сегодня.

Несколькими днями ранее заключенный по имени Марван Баргути уже был застукан за поеданием печенья в тюремном туалете. Теперь голодующего заключенного поймали за поглощением конфет.

В тюремном ведомстве не уточняют, каким образом сладости попали к заключенному.