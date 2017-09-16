Опубликовано фото смертельной аварии на трассе в Татарстане

Автомобиль «ВАЗ-2115» перевернулся в кювет на автодороге между поселками Бурнак и Янгулово

Мир

ГУ МЧС по Республике Татарстан опубликовало фотографию и подробности смертельного ДТП в Балтасинском районе, сообщает Казань24.

По информации экстренных служб, автомобиль «ВАЗ-2115» вылетел в кювет на трассе между поселками Бурнак и Янгулово, в результате чего опрокинулся и загорелся.

В салоне транспортного средства находились мужчины 37 и 49 лет. Один из них погиб, второй – госпитализирован в ближайшую больницу.

Фото: ГУ МЧС по РТ