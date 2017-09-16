http://7info.ru/news/world/opublikovano_foto_smertelnoj_avarii_na_trasse_v_tatarstane/
Опубликовано фото смертельной аварии на трассе в Татарстане
Мир 95
ГУ МЧС по Республике Татарстан опубликовало фотографию и подробности смертельного ДТП в Балтасинском районе, сообщает
Казань24.
Опубликовано фото смертельной аварии на трассе в Татарстане
Мир 95
Автомобиль «ВАЗ-2115» перевернулся в кювет на автодороге между поселками Бурнак и Янгулово
ГУ МЧС по Республике Татарстан опубликовало фотографию и подробности смертельного ДТП в Балтасинском районе, сообщает
По информации экстренных служб, автомобиль «ВАЗ-2115» вылетел в кювет на трассе между поселками Бурнак и Янгулово, в результате чего опрокинулся и загорелся.
В салоне транспортного средства находились мужчины 37 и 49 лет. Один из них погиб, второй – госпитализирован в ближайшую больницу.
Фото: ГУ МЧС по РТ