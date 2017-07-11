Опасные игры: в Набережных Челнах 13-летняя девочка сорвалась с крыши девятиэтажки

Пострадавшая скончалась в больнице

Мир

11 июля в поселке Сидоровка города Набережные Челны случилась трагедия – 13-летня девочка упала с крыши девятиэтажного дома, сообщается на сайте СУ СК РФ по Республике Татарстан.

Пострадавшая скончалась в больнице спустя несколько часов после падения.

«По предварительным данным, незадолго до трагедии вмести с другими подростками она пробралась на крышу и стала там играть. По пока не установленным причинам девочка сорвалась с крыши», – отмечается в сообщении.

В настоящее время начата доследственная проверка. По ее результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.