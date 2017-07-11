http://7info.ru/news/world/obnazhennyj_pamjatnik_vypusknikam_1941_goda_ischez_s_postamenta_v_sergievom_posade/
«Обнаженный» памятник выпускникам 1941 года исчез с постамента в Сергиевом Посаде
Мир 93
В Сергиевом Посаде с постамента пропала скульптура выпускникам 1941 года, установленная несколько недель назад, пишут
Народные Новости.
«Обнаженный» памятник выпускникам 1941 года исчез с постамента в Сергиевом Посаде
Мир 93
Скульптура, вызвавшая широкий общественный резонанс, отправлена на доработку
В Сергиевом Посаде с постамента пропала скульптура выпускникам 1941 года, установленная несколько недель назад, пишут
Памятник, выполненный в виде танцующей пары, вызвал широкий общественный резонанс. Жителей города возмутила полуобнаженная грудь выпускницы рокового сорок первого.
В настоящее время скульптура снята с постамента. Ее автор Евгений Антонов исправит раскритикованную часть, и памятник будет возвращен на прежнее место.
Фото: vk.com/Андрей Мардасов