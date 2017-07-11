«Обнаженный» памятник выпускникам 1941 года исчез с постамента в Сергиевом Посаде

Скульптура, вызвавшая широкий общественный резонанс, отправлена на доработку

Мир

В Сергиевом Посаде с постамента пропала скульптура выпускникам 1941 года, установленная несколько недель назад, пишут Народные Новости.

Памятник, выполненный в виде танцующей пары, вызвал широкий общественный резонанс. Жителей города возмутила полуобнаженная грудь выпускницы рокового сорок первого.

В настоящее время скульптура снята с постамента. Ее автор Евгений Антонов исправит раскритикованную часть, и памятник будет возвращен на прежнее место.

Фото: vk.com/Андрей Мардасов