Nokia преподнесет сюрприз своим преданным фанатам

Ожидается возрождение производства ранее популярных кнопочных телефонов известного бренда.

Мир

Как стало известно, Nokia, которая принадлежит финской корпорации HMD Global, готовит сюрприз для своих фанатов. Компания готовится к возрождению производства целой линейки мобильных устройств, по которым люди скучают по сей день. Несмотря на то, что сенсорные экраны стали модными и распространенными, однако миллионы людей по всему миру предпочли бы им кнопочные телефоны.

Сообщается, что уже в 2018 году финская HMD Global начнет выпускать смартфоны из E-серии под брендом Nokia. Главной особенностью каждого телефона из этого модельного ряда станет полноценная физическая клавиатура под небольшим экраном. Первым мобильным устройством с такой особенностью должна стать улучшенная версия модели Nokia E71, в оснащение которой войдут 3,2-дюймовый IPS-экран с разрешением 480 на 480 пикселей, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной памяти, 4-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 212, а также фирменная операционная система KaiOS. Также отмечается, что в новинку сразу же с завода будут встроены клиенты WhatsApp и Viber, а сам телефон сможет работать в сетях четвертого поколения LTE 4G, сообщает портал Дни24 .

Анонс нового смартфона Nokia для настоящих фанатов бренда состоится в январе-феврале 2018 года.