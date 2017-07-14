Невероятно, но факт: близнецы родились у матери, умершей за четыре месяца до этого

Настоящее чудо медицины произошло в Бразилии

Мир

В Бразилии произошло настоящее чудо медицины: близнецы появились на свет из утроба матери, умершей за 123 дня до этого, сообщает Мegatyumen.

21-летняя бразильянка Франкилен да Сильва Замполи Падилья, находившаяся на девятой неделе беременности, почувствовала себя плохо. Голова девушки буквально разрывалась от сильных болей. Спустя три дня врачи констатировали смерть ее головного мозга.

Супругу Франкилен сказали, что он сможет забрать тело жены и похоронить ее, как только сердца младенцев перестанут биться. Однако близнецы буквально цеплялись за жизнь, из-за чего медики приняли удивительное решение. Мертвая девушка была подключена к аппаратам искусственного поддержания жизни. Все внимание медицинских работников было приковано к развитию детей в утробе матери.

В итоге спустя 4 месяца на свет появились два близнеца. Отец малышей считает, что именно в этом заключалась земная миссия его покойной супруги.

Фото: ridus.ru