Найден способ стать умнее за полчаса

Специалисты утверждают, что нервные клетки восстанавливаются после 30-40 минут аэробных нагрузок

Мир

Американские нейробиологи, опираясь на результаты 30-летнего исследования, заявили, что бег или аэробные тренировки помогают организму человека восстанавливать нервные клетки и создавать новые нейроны в течение всей жизни. Об этом пишет Экономика сегодня.

«У людей, которые регулярно занимаются фитнесом или бегом, после 30-40 минут интенсивной нагрузки повышается активность в лобной доле мозга. Этот участок отвечает за фокусировку внимания, способность мыслить стратегически, планировать, устанавливать цели и распределять время», – отмечают ученые.