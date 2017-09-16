http://7info.ru/news/world/na_novom_mostu_v_astrahani_proizoshla_massovaja_avarija_s_postradavshimi/
На Новом мосту в Астрахани произошла массовая авария с пострадавшими
Мир 130
В
социальных сетях появилась информация о крупном ДТП на Новом мосту в Астрахани.
На Новом мосту в Астрахани произошла массовая авария с пострадавшими
Мир 130
Один автомобиль перевернулся, его водитель госпитализирован
В
Сообщается о столкновении нескольких машин, один из автомобилей перевернулся на крышу, его водитель госпитализирован.
На месте ЧП работают медицинские работники и экстренные службы.
Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
Фото: vk.com/Аварии Астрахань