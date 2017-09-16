На Новом мосту в Астрахани произошла массовая авария с пострадавшими

Один автомобиль перевернулся, его водитель госпитализирован

Мир

В социальных сетях появилась информация о крупном ДТП на Новом мосту в Астрахани.

Сообщается о столкновении нескольких машин, один из автомобилей перевернулся на крышу, его водитель госпитализирован.

На месте ЧП работают медицинские работники и экстренные службы.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Фото: vk.com/Аварии Астрахань