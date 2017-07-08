http://7info.ru/news/world/na_moskovskom_shosse_pod_tverju_pogib_peshehod/
На Московском шоссе под Тверью погиб пешеход
Мир 298
Пешеход погиб под колесами автомобиля на Московском шоссе у деревни Пасынково Калининского района Тверской области, пишет
Тверская жизнь.
На Московском шоссе под Тверью погиб пешеход
Мир 298
Трагедия произошла днем 8 июля близ деревни Пасынково Калининского района
Пешеход погиб под колесами автомобиля на Московском шоссе у деревни Пасынково Калининского района Тверской области, пишет
Трагедия произошла 8 июля около 15 часов. Легковой автомобиль наехал на мужчину недалеко от нерегулируемого пешеходного перехода. От полученных травм 35-летний пешеход скончался на месте.
В настоящее время сотрудники ГИБДД разбираются, где был совершен наезд – на «зебре» или около нее.