На Московском шоссе под Тверью погиб пешеход

Трагедия произошла днем 8 июля близ деревни Пасынково Калининского района

Мир

Пешеход погиб под колесами автомобиля на Московском шоссе у деревни Пасынково Калининского района Тверской области, пишет Тверская жизнь.

Трагедия произошла 8 июля около 15 часов. Легковой автомобиль наехал на мужчину недалеко от нерегулируемого пешеходного перехода. От полученных травм 35-летний пешеход скончался на месте.

В настоящее время сотрудники ГИБДД разбираются, где был совершен наезд – на «зебре» или около нее.