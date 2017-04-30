На дорогах Ярославля объявился «бешеный автобус» (видео)

Так пользователи социальных сетей прозвали обычный пассажирский автобус, водитель которого совершил крайне опасный маневр

Мир

В социальных сетях ярославцы активно обсуждают выложенную запись с видеорегистратора автомобиля, на которой запечатлен момент грубого нарушения правил дорожного движения рейсовым автобусом 11 маршрута. Об этом пишет портал 76.ru .

На записи видно, как автобус выехал на среднюю полосу движения и чуть не протаранил иномарку, идущую по встречке. Водитель автобуса пытался объехать встречное авто, но аварии удалось избежать благодаря маневру водителя иномарки. В последний момент он увернулся от столкновения.