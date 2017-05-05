На Алтае молодой человек купил картонки вместо телефона

6 тысяч рублей заплатил потерпевший за покупку смартфона в интернет-магазине

Мир

Житель республики Алтай купил смартфон через интернет, однако вместо телефона получил в посылке картонные полоски, сообщает Sibnet.ru.

По информации республиканского УМВД, молодой человек решил приобрести недорогой телефон. Подходящую модель он нашел в одном интернет-магазине и оставил заявку на сайте. С покупателем связался менеджер, заверивший, что телефон придет почтовой посылкой с наложенным платежом.

Однако спустя месяц алтаец, заплативший за покупку 6 тысяч рублей, получил посылку с нарезанными картонками вместо телефона. Абонентский номер продавца был заблокирован, как и страница интернет-магазина.

В настоящий момент полицейские устанавливают личности мошенников. Уже известно, что сим-карта злоумышленника была зарегистрирована в Московской области.