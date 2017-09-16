Мотоциклист погиб при столкновении с грейдером на воронежской трассе

Погибшим оказался 38-летний житель Верхнехавского района области

Мир

В Новоусманском районе Воронежской области дорожное происшествие унесло жизнь мотоциклиста, сообщается на сайте регионального УМВД.

Трагедия произошла 15 сентября около 21 часа 40 минут на трассе «Воронеж-Тамбов».

«38-летний житель Верхнехавского района, управляя мотоциклом «Ямаха», допустил столкновение с дорожным грейдером под управлением 46-летнего жителя г. Воронежа. В результате ДТП водитель двухколесного средства передвижения от полученных травм скончался на месте происшествия», – отмечают в ведомстве.

По факту случившегося проводится проверка.

Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 181 ДТП.