Модель Роми Стрейд устроила сексуальную тренировку в нижнем белье

Love Magazine решил отсчитывать дни до Нового года с помощью коротких пикантных роликов.

Мир

23-летняя голландская модель Victoria’s Secret Роми Стрейд снялась в соблазнительном видео для Love Magazine, который каждый год публикует календарь из коротких пикантных видео с самыми известными моделями современности, сообщает Life.ru .

На видео, которое уже появилось на Youtube, Роми Стрейд выполняет упражнения с гантелями, смотря на себя в зеркало. Модель предстала в сексуальном белье и красных туфлях на высоких каблуках. Картину дополняет эффектная причёска блондинки.

Сообщается, что клип сделан известным фотографом Филом Пойнтером.