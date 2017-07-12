Крупная чиновница из правительства Ивановской области попала в аварию (видео)

В служебную машину и.о. начальника регионального департамента ЖКХ врезался автомобиль «Вольво»

Мир

Вечером 12 июля в аварию попала крупная чиновница из правительства Ивановской области, сообщает Ivanovonews.

В служебный «Форд» врезался автомобиль «Вольво», выезжавший с прилегающей территории на улицу Жиделева.

На пассажирском сидении правительственного авто находилась исполняющая обязанности начальника департамента ЖКХ Ивановской области Ирина Костромская. К счастью, чиновница не пострадала.