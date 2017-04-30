Кофе укрепляет отношения в паре – ученые

Выводы ученых подкреплены результатами исследования 70 пар, состоящих в браке

Мир

Американские психологи считают, что кофе способно поддерживать и даже укреплять романтические отношения между мужчиной и женщиной, пишет Вечерняя Москва .

В течение недели ученые наблюдали за жизнью 70 американских пар. Супруги ежедневно отчитывались о своей жизни – ссорах, общении, сексе.

Главный вывод ученых – исследуемые были более счастливы тогда, когда высыпались. Однако в тех случаях, когда времени на сон не хватало, выручал кофе. Его употребление влияло на удовлетворенность жизнью в целом и текущее самочувствие, что в конечном итоге приводило и к положительной оценке семейных взаимоотношений.