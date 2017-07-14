http://7info.ru/news/world/karsheringovyj_avtomobil_vrezalsja_v_machtu_gorodskogo_osveschenija_v_moskve_dvoe_postradavshih/
Каршеринговый автомобиль врезался в мачту городского освещения в Москве: двое пострадавших
Мир 82
В Москве на улице Люблинской каршеринговый автомобиль врезался в мачту городского освещения, сообщает
Пятый канал.
Каршеринговый автомобиль врезался в мачту городского освещения в Москве: двое пострадавших
Мир 82
Авария произошла на Люблинской улице столицы
В Москве на улице Люблинской каршеринговый автомобиль врезался в мачту городского освещения, сообщает
Удар был настолько сильным, что машину закрутило и довольно далеко отбросило на проезжую часть.
В транспортном средстве находились четыре человека. Пассажира с переднего сидения извлекали спасатели, у него сломана нога. Сидевший за ним мужчина госпитализирован, он находится без сознания.
В настоящее время дорожные полицейские разбираются в обстоятельствах случившегося.