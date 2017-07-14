Каршеринговый автомобиль врезался в мачту городского освещения в Москве: двое пострадавших

Авария произошла на Люблинской улице столицы

Мир

В Москве на улице Люблинской каршеринговый автомобиль врезался в мачту городского освещения, сообщает Пятый канал.

Удар был настолько сильным, что машину закрутило и довольно далеко отбросило на проезжую часть.

В транспортном средстве находились четыре человека. Пассажира с переднего сидения извлекали спасатели, у него сломана нога. Сидевший за ним мужчина госпитализирован, он находится без сознания.

В настоящее время дорожные полицейские разбираются в обстоятельствах случившегося.