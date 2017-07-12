Калининградца, зверски убившего тещу, поместили в СИЗО

Мужчина зарезал родственницу из-за упрека в нежелании работать

Мир

Черняховский районный суд удовлетворил ходатайство о взятии под стражу калининградца, обвиняемого в жестком убийстве тещи. Об этом сообщается на сайте регионального Следкома.

Трагический инцидент произошел в Черняховском районе 8 июля. Между женщиной и ее 28-летним зятем вспыхнула ссора. Теща упрекнула молодого человека в нежелании работать, после чего он взял нож и несколько раз ударил родственницу сзади в область грудной клетки. От полученных ранений женщина скончалась в больнице.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Следователи, приняв во внимание тяжесть преступления и личность обвиняемого – скрытного и вспыльчивого человека, обратились в суд с заявлением о помещении его в следственный изолятор. Теперь жестокий зять убитой женщины не сможет воспрепятствовать расследованию уголовного дела.