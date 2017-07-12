Иностранные СМИ растиражировали видео, зафиксировавшее действия водителей по спасению людей из горящего автомобиля на трассе в Ингушетии, сообщает Пятый канал.
На записи с видеорегистратора видно, что в результате аварии один из автомобилей вспыхнул. Находившиеся внутри люди не могли самостоятельно выбраться из огненной ловушки. Им на помощь пришли очевидцы: пожилой мужчина ногой выбил стекло и вытащил водителя из авто. Таким же образом был спасен пассажир.
В результате аварии погиб один человек, пятеро пострадали.
На западе поступок водителей из Ингушетии считают по меньшей мере героическим.