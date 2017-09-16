Иномарка сбила беременную женщину в Ленобласти

Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии

Мир

В городе Ломоносов Ленинградской области беременная женщина попала под колеса иномарки, сообщает 5 канал.

Известно, что инцидент произошел 15 сентября на улице Федюнинского на пешеходном переходе.

30-летнюю женщину, находящуюся на 16-й неделе беременности, сбил автомобиль Hyundai Getz. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.

Все обстоятельства случившегося уточняются.