http://7info.ru/news/world/inomarka_sbila_beremennuju_zhenschinu_v_lenoblasti/
Иномарка сбила беременную женщину в Ленобласти
Мир 123
В городе Ломоносов Ленинградской области беременная женщина попала под колеса иномарки, сообщает
5 канал.
Иномарка сбила беременную женщину в Ленобласти
Мир 123
Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии
В городе Ломоносов Ленинградской области беременная женщина попала под колеса иномарки, сообщает
Известно, что инцидент произошел 15 сентября на улице Федюнинского на пешеходном переходе.
30-летнюю женщину, находящуюся на 16-й неделе беременности, сбил автомобиль Hyundai Getz. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.
Все обстоятельства случившегося уточняются.