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http://7info.ru/news/world/inomarka_sbila_beremennuju_zhenschinu_v_lenoblasti/

Иномарка сбила беременную женщину в Ленобласти
Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии

Мир   123

В городе Ломоносов Ленинградской области беременная женщина попала под колеса иномарки, сообщает 5 канал.

Известно, что инцидент произошел 15 сентября на улице Федюнинского на пешеходном переходе.

30-летнюю женщину, находящуюся на 16-й неделе беременности, сбил автомобиль Hyundai Getz. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.

Все обстоятельства случившегося уточняются.