Голый мужчина выпал из окна десятого этажа в Омске

Обстоятельства случившегося выясняются

Мир

Сегодня днем в 5-м микрорайоне Омска местные жители увидели, как с 10 этажа одного из домов выпал абсолютно голый мужчина, сообщает Новый Омск. От полученных травм он скончался на месте.

В региональном УМВД подтвердили информацию о случившемся. В настоящее время на месте происшествия работают полицейские, выясняются все обстоятельства случившегося.