http://7info.ru/news/world/golyj_muzhchina_vypal_iz_okna_desjatogo_etazha_v_omske/
Голый мужчина выпал из окна десятого этажа в Омске
Мир 136
Сегодня днем в 5-м микрорайоне Омска местные жители увидели, как с 10 этажа одного из домов выпал абсолютно голый мужчина, сообщает
Новый Омск. От полученных травм он скончался на месте.
Голый мужчина выпал из окна десятого этажа в Омске
Мир 136
Обстоятельства случившегося выясняются
Сегодня днем в 5-м микрорайоне Омска местные жители увидели, как с 10 этажа одного из домов выпал абсолютно голый мужчина, сообщает
В региональном УМВД подтвердили информацию о случившемся. В настоящее время на месте происшествия работают полицейские, выясняются все обстоятельства случившегося.