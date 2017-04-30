Головокружение может быть опасным для здоровья

Врачи предупреждают, что головокружение может быть симптомом сотни различных заболеваний

Мир

Представители Немецкого медицинского общества рассказали, что головокружение не всегда безопасно. В ряде случаев головные боли могут стать тревожным симптомом более ста болезней, пишет VISTANEWS.ru .

Из-за разнообразия заболеваний многие специалисты затрудняются в постановке диагноза. Однако считать головокружение самостоятельной болезнью неправильно. Поэтому лечение можно начинать только в том случае, когда установлена изначальная причина недомогания, а также выявлены и другие ее симптомы.

Среди причин, способных вызвать мигрени, ученые отмечают боли в области носа, глаз и ушей. Ноющая боль в висках часто возникает из-за перепадов давления. В отдаленной перспективе это может привести к сбоям в работе сердечно-сосудистой системы, вплоть до инфаркта.

Ученые отмечают, что любой человек должен проходить диагностику организма хотя бы несколько раз в год.