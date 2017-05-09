Голливудские знаменитости поздравили жителей шахтерского городка с Днем Победы (видео)

Морган Фримен, Николь Кидман и Бен Аффлек сфотографировались с газетой «Копейский рабочий», тем самым поздравив население Копейска с 9 Мая

Мир

Звезды Голливуда уже не в первый раз посылают свой привет и поздравления жителям челябинского шахтерского городка Копейска. На этот раз с Днем Победы копейчан поздравили Морган Фримен, Николь Кидман и Бен Аффлек, пишет МК.

Знаменитости сфотографировались с номерами газеты «Копейский рабочий» в руках, тем самым поздравив жителей Копейска с 9 Мая. Фотографии пришли сегодня в редакцию издания по электронной почте.

Фото и видео: Копейский рабочий