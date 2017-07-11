http://7info.ru/news/world/godovalyj_rebenok_obvarilsja_kipjatkom_v_saratovskoj_oblasti/
Годовалый ребенок обварился кипятком в Саратовской области
Мир 63
Годовалый малыш обварился кипятком в городе Балаково Саратовской области, сообщает
МК Саратов.
Годовалый ребенок обварился кипятком в Саратовской области
Мир 63
Малыш госпитализирован с травмой правой ноги
Годовалый малыш обварился кипятком в городе Балаково Саратовской области, сообщает
Малыша доставили в медучреждение с травмой правой ноги. Медики диагностировали термический ожог второй степени. Отмечается, что пострадало примерно 4 процента тела.
В настоящее время ребенок находится в больнице.
Ранее мы писали, что годовалый малыш облился раствором белизны.