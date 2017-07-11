Годовалый ребенок обварился кипятком в Саратовской области

Малыш госпитализирован с травмой правой ноги

Мир

Годовалый малыш обварился кипятком в городе Балаково Саратовской области, сообщает МК Саратов.

Малыша доставили в медучреждение с травмой правой ноги. Медики диагностировали термический ожог второй степени. Отмечается, что пострадало примерно 4 процента тела.

В настоящее время ребенок находится в больнице.

Ранее мы писали, что годовалый малыш облился раствором белизны.