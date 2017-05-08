http://7info.ru/news/world/francuzskij_prodjuser_pridumal_100-chasovoj_plejlist_dlja_zanjatij_seksom/
Французский продюсер придумал 100-часовой плейлист для занятий сексом
Мир 158
Продюсер из Франции по прозвищу Drixxxe разработал 100-часовой плейлист для занятий сексом, пишет
ВладТайм . Его основу составили музыкальные композиции из откровенных фильмов 70-х годов прошлого века.
Французский продюсер придумал 100-часовой плейлист для занятий сексом
Мир 158
Автор подборки утверждает, что подобранные композиции также хороши для занятий спортом, уборки и даже отдыха
Продюсер из Франции по прозвищу Drixxxe разработал 100-часовой плейлист для занятий сексом, пишет
По мнению автора подборки, мелодии могут расслаблять партнеров и настраивают на интимную близость. В то время как тишина во время секса может отвлекать на посторонние звуки.
100-часовой плейлист универсален – мелодии подойдут не только для занятий сексом, но и для пробежек, уборки и даже отдыха.