Эксперты прогнозируют дефицит на iPhone X

Приобрести самую дорогую новинку в истории Apple будет непросто

Мир

Эксперты в мире мобильных устройств и гаджетов прогнозируют дефицит смартфонов iPhone X и считают, что купить «яблочную» новинку без проблем и задержек можно будет не ранее, чем спустя полгода.

Как сообщает Экономика Сегодня , официальный предзаказ на недавно презентованный смартфон откроется 27 октября. Однако получить заветный гаджет смогут не все желающие.

Несмотря на то, что стартовая цена нового флагмана в России составит почти 80 тысяч рублей, спрос на телефон прогнозируют немалый. При этом не за горами выход iPhone 8 и iPhone 8 Plus, и, по ожиданиям корпорации, их тоже будут разбирать, «как горячие пирожки».

В связи с этим, а также трудностями производства нового iPhone X, его дефицит на рынке может быть создан искусственным путем.

Фото: c-ib.ru