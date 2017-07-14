Эксперты назвали сочетание продуктов, укрепляющее иммунитет

Оказывается, несколько раз в неделю полезно съедать продукты красного цвета и куркуму

Мир

Эксперты назвали сочетание продуктов питания, способное укрепить иммунитет, сообщает РенТВ.

Оказывается, куркума и красные продукты, в состав которых входят куркумин и кверцетин, защищают организм от токсинов, снижают риск воспалительных заболеваний и в целом положительно влияют на общее состояние человека.

Ученые рекомендуют хотя бы трижды в неделю употреблять в пищу овощи и фрукты красного цвета и восточную пряность. При этом не обязательно есть их вместе – и куркумин, и кверцетин способны накапливаться в организме в течение определенного времени. Достаточно будет употребить их в один день.

Отмечается, что кверцетином богаты яблоки, вишня, виноград, помидоры, перец, лук и всевозможные красные ягоды, в том числе – и в термически необработанном виде.