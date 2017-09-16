http://7info.ru/news/world/dva_cheloveka_postradali_v_rezultate_dtp_v_penzenskoj_oblasti/
Два человека пострадали в результате ДТП в Пензенской области
Мир 24
Два человека пострадали в результате ДТП на трассе в Пензенской области, пишет
Пензенская правда со ссылкой на региональное ГИБДД.
Два человека пострадали в результате ДТП в Пензенской области
Мир 24
Авария произошла на автодороге «Междуречье-Крыловка» около города Каменка утром пятницы
Два человека пострадали в результате ДТП на трассе в Пензенской области, пишет
Авария произошла на автодороге «Междуречье-Крыловка» около города Каменка утром 15 сентября.
По предварительной информации, автомобиль «ВАЗ-21043» под управлением 61-летнего мужчины улетел в кювет и врезался в дерево. В результате водитель и 37-летний пассажир попали в больницу с травмами.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.