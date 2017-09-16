Два человека пострадали в результате ДТП в Пензенской области

Авария произошла на автодороге «Междуречье-Крыловка» около города Каменка утром пятницы

Мир

Два человека пострадали в результате ДТП на трассе в Пензенской области, пишет Пензенская правда со ссылкой на региональное ГИБДД.

Авария произошла на автодороге «Междуречье-Крыловка» около города Каменка утром 15 сентября.

По предварительной информации, автомобиль «ВАЗ-21043» под управлением 61-летнего мужчины улетел в кювет и врезался в дерево. В результате водитель и 37-летний пассажир попали в больницу с травмами.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.