http://7info.ru/news/world/dva_cheloveka_postradali_v_massovom_dtp_v_permi/
Два человека пострадали в массовом ДТП в Перми
Мир 858
Сегодня около 2 часов ночи в Кировском районе Перми произошла авария с участием трех автомобилей, сообщает
Прогород Пермь со ссылкой на краевое управление МВД.
Два человека пострадали в массовом ДТП в Перми
Мир 858
Авария произошла поздно ночью в Кировском районе на улице Калинина
Сегодня около 2 часов ночи в Кировском районе Перми произошла авария с участием трех автомобилей, сообщает
Водитель за рулем автомобиля «SsangYong», следовавшего по улице Калинина, превысил скорость, в результате чего иномарка врезалась во встречные «ВАЗ-21061» и «Ладу Ларгус».
От удара пострадали двое – 34-летний водитель и 55-летняя пассажирка «ВАЗа». Женщине потребовалась госпитализация.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.