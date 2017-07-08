Два человека пострадали в массовом ДТП в Перми

Авария произошла поздно ночью в Кировском районе на улице Калинина

Мир

Сегодня около 2 часов ночи в Кировском районе Перми произошла авария с участием трех автомобилей, сообщает Прогород Пермь со ссылкой на краевое управление МВД.

Водитель за рулем автомобиля «SsangYong», следовавшего по улице Калинина, превысил скорость, в результате чего иномарка врезалась во встречные «ВАЗ-21061» и «Ладу Ларгус».

От удара пострадали двое – 34-летний водитель и 55-летняя пассажирка «ВАЗа». Женщине потребовалась госпитализация.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.