http://7info.ru/news/world/britanskij_turist_pogib_delaja_selfi_posredi_avtostrady_v_germanii/
Британский турист погиб, делая селфи посреди автострады в Германии
Мир 61
30 апреля в пригороде немецкого Гамбурга погиб 22-летний шотландец, пытавшийся сделать селфи посреди автострады, пишут
АН.
Британский турист погиб, делая селфи посреди автострады в Германии
Мир 61
22-летний уроженец Великобритании был сбит автомобилем и скончался на месте происшествия
30 апреля в пригороде немецкого Гамбурга погиб 22-летний шотландец, пытавшийся сделать селфи посреди автострады, пишут
По информации полиции, трое британский туристов переходили автотрассу и, решив сделать коллективное фото, остановились посреди дороги. В результате их сбил проезжающий автомобиль.
Один из туристов скончался на месте, двое других госпитализированы. Сейчас здоровью оставшихся в живых молодых людей ничего не угрожает.
Полицейские считают, что причиной трагедии стало то, что все трое туристов были пьяны.