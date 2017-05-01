Британский турист погиб, делая селфи посреди автострады в Германии

22-летний уроженец Великобритании был сбит автомобилем и скончался на месте происшествия

Мир

30 апреля в пригороде немецкого Гамбурга погиб 22-летний шотландец, пытавшийся сделать селфи посреди автострады, пишут АН.

По информации полиции, трое британский туристов переходили автотрассу и, решив сделать коллективное фото, остановились посреди дороги. В результате их сбил проезжающий автомобиль.

Один из туристов скончался на месте, двое других госпитализированы. Сейчас здоровью оставшихся в живых молодых людей ничего не угрожает.

Полицейские считают, что причиной трагедии стало то, что все трое туристов были пьяны.