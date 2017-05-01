Бородатые мужчины более успешны в бизнесе

К таким выводам пришли ученые, исследовавшие влияние тестостерона на сильную половину человечества

Мир

Группа британских ученых провела ряд экспериментов и выявила взаимозависимость между карьерными успехами мужчин и содержанием в их крови гормона тестостерона, пишут АН .

Исследование показало, что у мужчин с высоким уровнем тестостерона наряду с повышенной сексуальностью и обильным волосяным покровом тела проявляются и другие признаки альфа-самца. Такие мужчины отлично ведут дела, лучше адаптируются к новым условиям, мобильны и в целом более успешны.

Борода и усы – признаки повышенного содержания тестостерона – показывают, что их владельцы не боятся изменений и препятствий. В то же время низкий уровень мужского гормона подавляет стремление к переменам.