Группа британских ученых провела ряд экспериментов и выявила взаимозависимость между карьерными успехами мужчин и содержанием в их крови гормона тестостерона, пишут АН.
Исследование показало, что у мужчин с высоким уровнем тестостерона наряду с повышенной сексуальностью и обильным волосяным покровом тела проявляются и другие признаки альфа-самца. Такие мужчины отлично ведут дела, лучше адаптируются к новым условиям, мобильны и в целом более успешны.
Борода и усы – признаки повышенного содержания тестостерона – показывают, что их владельцы не боятся изменений и препятствий. В то же время низкий уровень мужского гормона подавляет стремление к переменам.