Безработный тамбовчанин украл сто тонн асфальта

Ущерб от действий злоумышленника составил порядка 100 тысяч рублей

Мир

В Тамбовском районе полицейские раскрыли кражу ста тонн асфальта, сообщает Онлайн Тамбов.

С заявлением о пропаже огромного количества материала для посыпки обочин дорог в правоохранительные органы обратился главный инженер строительной фирмы. По его словам, около 100 тонн вторичного асфальтобетонного покрытия пропали на 432-м километре трассы М-6 «Каспий».

Полицейским удалось установить личность вора. Оказалось, тонны асфальта украл 31-летний безработный из села Большая Липовица. Мужчина признался в содеянном, пояснив, что вторичное асфальтовое покрытие он вывез на грузовом транспорте и продал.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Отмечается, что ущерб от действий злоумышленника составил порядка 100 тысяч рублей.