Бешеная лиса пыталась напасть на человека в Коми (видео)
Мир 108
Интернет-пользователи уже окрестили агрессивное животное «зомби-лисой»
В одной из групп, посвященных жизни в Республике Коми, опубликована
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Скорее всего, нападавшая лиса больна бешенством – ее поведение было неадекватным, вся голова перепачкана в крови. Сначала лисица грызла порог дома, а когда увидела человека, попыталась напасть и на него.
Автора видео спасли деревянные двери, за которыми он укрылся. Лисица долго вгрызалась в них, потом еще какое-то время подождала свою жертву, а затем ушла за пределы двора.
Видеозапись набрала уже больше 35 тысяч просмотров. Интернет-пользователи прозвали неадекватное животное «зомби-лисой».