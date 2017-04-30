Бешеная лиса пыталась напасть на человека в Коми (видео)

Интернет-пользователи уже окрестили агрессивное животное «зомби-лисой»

Мир

В одной из групп, посвященных жизни в Республике Коми, опубликована видеозапись , на которой агрессивная лисица вгрызается в двери хозпостройки, чтобы напасть на находящегося внутри человека.

Как пишет Life.ru , опасный инцидент с участием хищника произошел в Усинске.

Скорее всего, нападавшая лиса больна бешенством – ее поведение было неадекватным, вся голова перепачкана в крови. Сначала лисица грызла порог дома, а когда увидела человека, попыталась напасть и на него.

Автора видео спасли деревянные двери, за которыми он укрылся. Лисица долго вгрызалась в них, потом еще какое-то время подождала свою жертву, а затем ушла за пределы двора.

Видеозапись набрала уже больше 35 тысяч просмотров. Интернет-пользователи прозвали неадекватное животное «зомби-лисой».