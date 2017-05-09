Автомобиль скорой помощи перевернулся в результате ДТП в Ростове

От столкновения неотложки и такси пострадал один человек

Мир

В ночь с 8 на 9 мая в Ростове произошло ДТП с участием кареты скорой помощи и такси, сообщают РИА Новости. В результате пострадал водитель легкового автомобиля.

По информации ГИБДД причиной аварии стало то, что водитель такси на Hyundai Solaris не уступил дорогу неотложке. При этом «скорая» перевернулась, а водитель легковушки получил травмы.

На месте происшествия работают полицейские, устанавливаются все обстоятельства аварии.